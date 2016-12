Jumelles, elles veulent épouser le même homme

Anna et Lucy DeCinque, des jumelles parfaitement identiques, ont récemment annoncé dans une vidéo YouTube qu’elles comptaient toutes deux épouser le même homme, Ben.Les deux femmes, qui partagent ensemble la vie de Ben depuis maintenant cinq ans, ont donc décidé de passer à l’étape supérieure: « Nous sommes avec lui depuis cinq ans, donc il est jumellement gagnant », expliquent-elles dans leur vidéo. « Mais est-ce possible? Est-ce que cela peut marcher? », s’interroge ainsi Lucy.

« Je ne sais pas vraiment mais nous avons entendu qu’à Tucson (Etats-Unis), ce serait possible », a-t-elle ajouté. Tucson étant, il est vrai, une ville où un homme peut se marier avec plusieurs femmes.Les jeunes femmes, visiblement excitées par cette idée, ont également ajouté que Ben devra nécessairement leur acheter les mêmes bagues: « Il doit tout prendre en double, deux bagues », explique ainsi Lucy. Nul doute que les soeurs ont déjà prévu de porter les mêmes robes de mariée.