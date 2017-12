Justice «Pod et Marichou» doit payer 20 millions à …

«Pod et Marichou» doit payer 20 millions à Bougane

Marodi Sarl, la société de production de la série Pod et Marichou, a été condamnée à payer 20 millions de francs Cfa à la Sen Tv. Après plusieurs renvois, l’affaire a été jugée hier, mercredi 27 décembre, devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale.

La Tribune, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, rapporte que la Sen Tv, qui a diffusé la première saison, reproche à Marodi Sarl d’avoir «transféré» la série à la Tfm alors que le contrat liant les deux structures courait toujours.

Via son avocat, poursuit le journal, la chaîne de Bougane Guèye Dany a servi à son ex-partenaire une assignation en responsabilité et en paiement pour rupture abusive de contrat et violation de clause d’exclusivité. Le tribunal lui a donné raison.