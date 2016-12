JUSTICE- Thione Seck, Boy Djiné, Hissein Habré, … dans le rétro

L’actualité judiciaire, pour l’année 2016, a été marquée par la condamnation de Hissène Habré par la chambre africaine extraordinaire, la mutinerie de Rebeuss, l’affaire Barthélemy Dias, la convocation des membres du Ps suite au saccage de la maison du Parti socialiste sis à Colobane. Non sans oublier l’affaire Bassirou Faye et le bras de fer entre l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) et le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, entre autres, dossiers.

Habré condamné à perpétuité

Après son magistère, l’ancien président tchadien s’est refusé au Sénégal plus précisément à Ouakam pour échapper à la justice de son pays suite aux nombreuses exactions qui avaient été commises sous son règne. Mais, Hissène Habré ne savait pas que le temps de la justice est long mais il arrive toujours. C’est ainsi qu’une juridiction spéciale dénommée les chambres africaines extraordinaires (CAE) a été créée au sein des juridictions sénégalaises pour poursuivre l’ancien homme fort de Ndjamena. En effet, il a été attrait devant cette Cour pour répondre des délits de crime contre l’humanité, crime de guerre. En effet, c’est vers les années 2000 que des victimes soutenues par Human Rights Watch (Hrw) et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (Fidh). Ce procès est ouvert le 20 juillet 2015 devant les Chambres africaines extraordinaires (Cae). Ledit procès a été ajourné, en juillet dernier, puisque l’ancien président tchadien a dû être sorti du tribunal après plusieurs incidents, notamment son refus de se présenter devant la Chambre et le refus de ses avocats de plaider. La Cour avait alors nommé d’office trois nouveaux avocats et a finalement reporté le procès pour leur donner le temps d’étudier l’affaire. Mais Hissène Habré refusait de communiquer avec eux. Mieux, le Conseil de l’ordre des avocats leur a ordonné de ne pas plaider après avoir été saisi par l’ancien homme fort du Tchad qui refuse de parler et de répondre aux questions des juges. Toutefois, il a été condamné à perpétuité. Il faut dire que le procès en appel s’ouvre le lundi 9 janvier 2017.

Barthélémy Dias jugé le 25 janvier 2017

Le 11 décembre 2011, la mairie de Sacré Cœur-Mermoz a été attaquée par des nervis armés. C’est sur ces entrefaites que Ndiaga Diouf a été tué par balle. En effet, le maire socialiste Barthélémy Dias avait été accusé d’assassinat et placé en prison sous l’administration Wade. Puis, il bénéficiera d’une liberté grâce à Macky Sall. Mais depuis un certain temps, le dossier a été réactivé et le maire socialiste fera face au juge le 25 janvier 2017. Auparavant, les députés réunis en plénière ont levé l’immunité parlementaire de Dias fils. Car, face au juge, le 20 octobre 2016, le procès a été renvoyé à cause de son statut de député. Il faut dire que le mis en cause a menacé de dévoiler les noms des commanditaires de cette attaque.

Le détenu Ibrahima Fall tué par balle lors de la mutinerie de Rebeuss

Le détenu Ibrahima Fall a été tué lors de la mutinerie de Rebeuss qui, selon le bilan officiel, a fait un mort et 41 blessés parmi les gardes pénitentiaires et les prisonniers. Il s’agit du nommé Ibrahima Mbow, plus connu sous le nom d’Ibrahima Fall, ex-pensionnaire de la chambre 4 de la prison centrale de Dakar. La victime des évènements de Rebeuss a été emprisonnée la veille de Tabaski, pour le délit de recel, pour avoir acheté un mouton volé. C’est pourquoi il a été placé sous mandat de dépôt par le substitut du procureur de la République de Rufisque, en même temps que d’autres personnes impliquées dans la cause. Pour mémoire, des prisonniers de Rebeuss avaient manifesté pour dénoncer leurs difficiles conditions de détention. Désemparées, les familles des prisonniers ont pris leur mal en patience. Appelé à la rescousse, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, aux Usa, dans le cadre d’une visite de travail, a écourté son séjour pour parer au plus pressé.

Des partisans de Khalifa Sall convoqués par la Dic…

La maison du Parti socialiste a été le théâtre d’affrontements entre jeunes partisans de Khalifa Sall et ceux d’Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général dudit parti. Les deux camps, pendant un certain moment, se sont renvoyé la balle. Certains dignitaires du Ps ont été agressés. D’autres accusent le maire de Dakar et Cie d’être les instigateurs de cette révolte. Selon notre source, au cœur des troubles, la grande équation relative à la candidature du Ps à la prochaine élection présidentielle de 2019. Mais aussi les Législatives de 2017 lors desquelles, le parti devra mesurer ses forces et s’assurer de pouvoir affronter Macky Sall en 2019. Les socialistes peinent, jusqu’ici, à accorder leurs violons, pour permettre au parti de prendre une décision définitive quant à la participation ou non à la prochaine présidentielle. Il faut dire que des convocations sont envoyées aux pro-Khalifa. Des va-et-vient sans précédent se succèdent à la Division des investigations criminelles (Dic).

Boughaleb reconnu coupable dans l’affaire Bassirou Faye

Sidy Muhamed Boughaleb a été condamné le 24 juin dernier à 20 ans de travaux forcés et à payer une amende 50 millions pour avoir été reconnu coupable du meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, le 14 août 2014.

Thione Seck “libre” après avoir été condamné pour blanchiment d’argent

Mes Bamba Cissé, Ousmane Sèye et Abdou Dialy Kane, tous avocats de Thione Seck, avaient déposé une énième demande de mise en liberté provisoire. Les robes noires ont expliqué au Doyen des juges du tribunal de Grande instance de Dakar que leur client est régulièrement domicilié à Ouest Foire, qu’il bénéficie de garanties de représentation en justice (il n’y a pas de risque à ce qu’il fuit) et qu’il a déjà été entendu dans le fond du dossier. Par conséquent, il n’y a pas de risque de dissipation de preuves et son maintien provisoire en prison ne se justifie plus.

Thione Thione est ainsi libéré après une longue bataille judiciaire démarrée le 2 juin 2015, date de son placement sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Rebeuss suivi de son transfèrement à la prison du Cap Manuel.

Boy Djiné arrêté avec sa femme

Le 05 juillet dernier vers 8 h 50, les éléments du poste de Kalifourou ont procédé à l’interpellation de trois individus deux hommes et une dame en provenance de la Sierra Léone, voyageant à bord du véhicule de la même marque de couleur noire immatriculé BJL 1731K. Après avoir procédé à leur identification, une fouille minutieuse du véhicule a permis de découvrir, camouflée dans la malle, une plaque d’immatriculation sénégalaise Dl 5010 C qui, après vérification, s’est révélé être celle d’une voiture faisant l’objet d’un avis de recherche par la Dic pour vol. Isolé et pressé de question, il a fini par avouer être en réalité Baye Modou Fall alias Boy Djinné voyageait avec un passeport Bissau guinée établi au nom de Pape Moussa Thiam.

Cheikh Moussa SARR