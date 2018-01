Justin Bieber : découvrez sa déclaration d’amour à Selena Gomez

Depuis l’annonce de leurs retrouvailles, les fans sont hystériques. La moindre information, la moindre photo, la moindre déclaration suffit à rendre les « Jelena » totalement dingues ! Depuis que Selena a mis un terme à sa relation avec le chanteur The Weeknd, on a pu l’apercevoir avec Justin Bieber qu’à deux occasions : la première à un match de hockey où elle était en extase devant son premier amour et la seconde où le couple se promenait savourant des boissons fraîches.

Depuis, pas l’ombre d’un doute concernant leur relation retrouvée… Mais pas non plus de grandes déclarations publiques ni d’apparitions officielles. Hier soir, mardi 16 janvier, Justin Bieber a partagé une photo de lui sur son compte Instagram avec ses 96 millions de followers pour leur expliquer à quel point il était amoureux. En effet, on peut le voir, l’air joyeux, regardant en l’air, esquissant un sourire niais. A en croire le décor, Justin se trouverait dans les îles et profiterait du climat tropicale qu’offre ce genre d’endroit. En légende, il indique « Now I know what Love is », ce qui signifie : « Maintenant je sais ce qu’est l’amour ».

Reste à savoir si Justin parle de l’amour qu’il a pour Selena ou de celui qu’il porte à l’arbre qu’il enlace…