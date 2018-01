Justin Bieber : Sa mère lui fait une incroyable déclaration d’amour !

Les rapports de Justin Bieber avec ses parents n’ont pas toujours été des plus simples, mais la situation s’est arrangée, et ni sa mère, ni son père, ni le chanteur canadien n’hésitent à montrer son affection

Justin Bieber a ainsi pris la pose en compagnie de sa mère pour une photographie, publiée par la suite sur Instagram. Dans un décor de rêve, Justin Bieber et sa maman Pattie Mallette se font un petit câlin à bord d’un yacht somptueux.

Pattie Mallette a déclaré en accompagnement de ce cliché toute l’admiration et tout l’amour qu’elle ressentait pour son fils.

» Je suis tellement fière du jeune homme que tu es, et du jeune homme que tu es devenu. Personne n’est parfait et ne le sera jamais (donc nous avons toujours besoin de patience et d’attention pour les autres) mais ta passion grandissante et authentique pour Jésus est évidente dans les choix que tu fais quotidiennement et le bon » fruit » que tu es. J’admire ton caractère et ton intégrité. Tu as mûri magnifiquement et as pris de la sagesse à travers les années. Tu es si drôle que je me retrouve à rire à haute voix quand je suis toute seule, en me souvenant de quelque chose que tu a pu dire ou faire. Et ton cœur est d’or. Je t’aime à la folie » a ainsi déclaré l’heureuse maman.

L’amour d’une mère pour son fils.