Justin Bieber et Selena Gomez : la vraie raison de leur absence aux Grammys…

Justin Bieber ne s’est pas montré aux Grammy Awards, ce dimanche à New York, même s’il était nominé dans trois catégories, pour « Despacito » ! Et s’il a expliqué qu’avec Selena Gomez , ils sont débordés de travail en studio, où ils enregistrent de la « nouvelle musique », RadarOnline croit connaître la vérité. Selon le site, c’est pour éviter une altercation avec TheWeeknd, que Biebs a décliné l’invitation.

« Éviter The Weeknd »

« Justin et Selena étaient bien conscients du fait que son ex The Weeknd était nominé pour un Grammy, et ils savaient aussi qu’il allait probablement gagner », a déclaré une source proche du chanteur de « Slow Down » rapporte une source. Et d’ajouter : « Ils font tout ce qu’ils peuvent pour éviter The Weeknd parce qu’aucun d’entre eux ne sait comment l’aborder s’ils le voient ».

Et pour cause, le Canadien, qui a remporté le Grammy du meilleur album urbain contemporain pour « Starboy », ce dimanche, a été largué par Selena Gomez à la fin de l’année dernière. On pense maintenant que « Selena ne voudra jamais l’affronter parce qu’elle sait qu’elle l’a utilisé et il sait maintenant qu’il ne valait rien pour elle ». De son côté, « The Weeknd a juste l’impression d’avoir été le mec de transition ».

« Ils lui mentaient tous les deux »

Et le pauvre chanteur de « I feel it coming » a été floué sur tous les tableaux. « Pour ce qui est de Justin, il a menti à The Weeknd à propos de ses intentions avec Selena avant de la lui voler », a ajouté la source. « Ils lui mentaient tous les deux ».