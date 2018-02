Justin Timberlake a 37 ans : retour sur toutes ses déclarations d’amour à Jessica Biel !

Justin Timberlake ne s’en cache plus. Il a épousé la femme de sa vie, Jessica Biel, malgré sa peur panique de l’engagement. Au cours du temps, il n’a cessé de se rattraper, en lui déclarant sa flamme, sur les réseaux sociaux, ou en interview. Alors qu’il souffle aujourd’hui ses 37 bougies, on a décidé de vous offrir le best of de ses déclarations d’amour.

– « Il y a cinq ans, aujourd’hui, je suis devenu l’homme le plus chanceux du monde lorsque j’ai échangé des vœux avec ma meilleure amie.Cette chanson (« A song for you », NDRL) a été notre première danse. Ma belle Jessica Biel, tu m’as tout appris de ce que signifie l’amour véritable. Je ne peux pas exprimer ce que ces cinq dernières années ont signifié pour moi, alors … « Écoute la mélodie parce que mon amour est caché dedans … »

– « Ma femme est la meilleure de tous les temps. »

– « Tu me fais rire, tu me fais sourire, tu me fais AIMER, tu me donnes envie d’être MEILLEUR. En parlant de, ça ne devient que MEILLEUR avec toi… Maintenant, je sais à coup sûr que c’est MIEUX d’être chanceux que bon. Demande-moi qui est le gars le plus chanceux du monde et je te dirai que tu le regardes, joyeux anniversaire, mon cœur ».

– « Elle est la personne la plus significative à elle seule de ma vie. En 30 ans, elle est la personne la plus spéciale, d’accord ? Je ne veux pas en dire beaucoup plus, car je dois protéger les choses qui me sont chères, par exemple, elle ».

– « De temps en temps, je la regarde quand elle ne me voit pas et j’ai ce moment où je me dis ‘si tu ne prends jamais une bonne décision – si tu prends seulement de mauvaises décisions – le reste de ta vie, tu auras au moins pris une très bonne décision. C’est sympa d’épouser ta meilleure amie ».

– « Je ne peux pas mettre en mots ce que tu représentes pour moi… Tu es la MEILLEURE maman et femme qu’un homme puisse jamais demander, je t’aime à l’infini ».

– « Tout d’abord, je veux remercier ma femme, Jessica, qui est belle, affectueuse et incroyablement compréhensive de son mari. Bébé, je t’aime, plus que je pourrais mettre en mots et plus que n’importe quelle chanson que je pourrais écrire ».