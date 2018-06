Kalidou Koulibaly et Charline, mariés, nés le même jour dans le même hôpital

Entre ces deux, il y a quelque chose que certainement eux-mêmes ne pourront expliquer. Kalidou Koulibaly et son épouse Charline sont nés le même jour dans le même hôpital. Bien des années plus tard, l’alchimie a fait son effet. Et, de leur union, est né un petit bout du nom de Seni.