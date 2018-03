Kalidou Koulibaly- Un Lion aux rugissements démoniaques !

Kalidou Koulibaly est un grand nom au service du S.S.C Naples. Partout, dans la ville, l’international sénégalais ne passe pas inaperçu.

Les supporters napolitains lui vouent respect et admiration. Défenseur central aux énormes qualités techniques, physiques et morales, Kalidou Koulibaly constitue la tour de contrôle de son équipe.

L’adversaire a peu de chances de le prendre à défaut pour faire mouche. Grâce à un calme olympien et une certaine rage de vaincre, le Sénégalais sait subtiliser, avec aisance, le ballon à l’adversaire, le remonter et mettre son partenaire sur orbite ou ajuster (lui-même) un tir foudroyant. Qui finit parfois sa course au fond des filets adverses.

Au terme des 20 premières journées de la Série A (Calcio), Kalidou totalise 4 buts et son club, Naples, est leader. «Par son sang-froid et sa belle maîtrise du ballon, Koulibaly fait penser à Marius Trésor, l’ancien libero de charme de la sélection française. C’est à juste titre qu’il figure parmi les dix meilleurs défenseurs centraux du monde», fait remarquer le Franco-sénégalais Pape Diouf, journaliste émérite, agent Fifa et ex-président de l’Olympique de Marseille (OM).

Le solide défenseur avoue que Marius Trésor l’a inspiré et lui a donné le goût de pratiquer le football. «J’ai aussi apprécié la façon de jouer de Marcel Desailly. En tout cas, j’admirais ces deux anciens internationaux français», dit-il, sur le plateau de Canal+.

Pour sa part, Marius Trésor conseille au Lion de Naples de continuer à garder la tête sur les épaules et de prendre sa carrière au sérieux avant de lui souhaiter une bonne campagne avec la sélection nationale du Sénégal à la phase finale du Mondial 2018, en Russie. «Kalidou a les armes qu’il faut pour réussir une belle carrière et briller au Mondial », ajoute Trésor.

Il faut noter que Kalidou Koulibaly a fait ses premières armes à Metz (2009-2012) avant de poser ses valises à Genk (Jupiler Pro League, 2012-2014). Le club napolitain, tombé sous le charme du joueur, a mis le prix pour recruter le joueur en 2014. Le Franco-sénégalais est à sa quatrième saison dans le Calcio. « Kalidou est un joueur intéressant qui nous rend énormément de services. Nous ne sommes pas prêts à le lâcher», souligne le président du S.S.C. Naples.

En sélection, le Sénégal et la France se sont disputés le charmant défenseur sur une bonne période. Finalement, le cœur de Kalidou a choisi le Sénégal. Depuis 2015, il est devenu un des éléments clés de l’entraîneur Aliou Cissé.

Source : Framat