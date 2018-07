Kanye West : Kim Kardashian l’a encore conduit aux urgences !

Les jours passent et Kanye West ne se calme toujours pas ! Alors qu’il s’est plaint ce week-end d’un état grippal avancé, le rappeur a été conduit en urgences à l’hôpital, par sa femme, Kim Kardashian.

On pourra lui trouver tous les défauts du monde, mais Kim Kardashian est une épouse dévouée pour Kanye West. Parfois difficile à canaliser, le rappeur lui en fait voir de toutes les couleurs quand il s’agit de sa santé.

Kim Kardashian a foncé

Et depuis qu’il a été hospitalisé d’urgence en psychiatrie, en novembre 2016, la bimbo ne veut prendre aucun risque avec le père de ses trois enfants – North, Saint, et Chicago. C’est pourquoi, ce dimanche 22 juillet, elle a foncé vers l’hôpital West Hills dans la vallée de San Fernando, alertée par son « état grippal avancé », comme le rapporte TMZ.

A la sortie de l’établissement, Kim Kardashian a été surprise par les paparazzi, le visage fermé, tenant dans sa main ce qui serait une ordonnance pour des médicaments pour la tête. De quoi apaiser les souffrances du Don, qui se plaignait déjà le 15 juillet dernier d’atroces migraines, sur Twitter.

Kanye West a fait un scanner

Parce qu’après avoir beaucoup voyagé en avion ces derniers temps, l’interprète de « All falls down » continue de faire des crises de sinusite… C’est en tout cas ce qui explique le scanner cérébral, qu’il a voulu faire il y a quelques jours. Il a dit se sentir « mal, ennuyé, irrité et de mauvaise humeur ». Les médecins n’ont pas encore trouvé la cause de son malêtre.