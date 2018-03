Kanye West : Il signe un retour fracassant sur Instagram !

Comme il en avait l’habitude, Kanye West a ensuite utilisé le réseau social de manière compulsive, enchaînant les publications. Le rappeur a ainsi envoyé à un rythme soutenu – une photo toutes les cinq minutes environ – une série de photo sur le thème du couple mythique.

Il a ainsi commencé avec Madonna et Sean Pean avant de rendre hommage à Michelle et Barack Obama.

Ainsi, Dennis Rodman et Carmen Electra, David et Victoria Beckham, Cindy Crawford et Richard Gere, Le Prince Charles et Diana, Lisa Marie Presley et Michael Jackson sont ainsi quelques couples qui ont atteint le statut de mythique aux yeux de Kanye West.

Les Américains n’ont pas été les seuls a être célébré puisqu’un couple bien connu des Français a été célébré par Kanye West : Celui formé par Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

Comme on pouvait finalement s’y attendre, Kanye West n’a pas hésité, après plusieurs dizaines de publications de clore sa longue liste par… le couple qu’il forme avec Kim Kardashian !

Sacré Kanye…