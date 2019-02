Kaolack : 16 kg de drogue d’une valeur de près de 2 milliards saisis

Joli coup de filet de la Douane. La Subdivision régionale de la Douane de Kaolack a saisi 16 kg de drogue dure composée de cocaïne et de méthamphétamine et estimée à 1,975 milliard F Cfa. La saisie a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, lors d’une opération de patrouille entre Sibassor et le village Sagne Bambara. D’après le récit de L’As qui donne l’information, les Gabelous sont tombés sur deux individus qui roulaient à bord d’une moto Jakarta sans lumière.