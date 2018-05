Kaolack: Une écolière de 18 ans enlevée

A Ndoffane (Kaolack), une jeune fille âgée de 18 ans a été enlevée ce lundi matin alors qu’elle se rendait à l’école. Fatou Dramé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été kidnappée par des individus non encore identifiés à bord d’un véhicule 4×4. A l’heure de la descente de l’école, les parents ont constaté l’absence de leur fille et se lancent à sa recherche. Après plusieurs heures de recherche, les parents finissent par joindre au téléphone leur fille. Au bout du fil, leur fille Fatou Dramé. Celle-ci leur fait savoir qu’elle est entre les mains d’individus inconnus. Après cette première conversation téléphonique, les parents qui sont dans le désarroi ne parviennent plus à joindre leur fille Fatou. Ils sont, pour le moment, sans nouvelle de leur fille, rapporte Thiey Dakar.