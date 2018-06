Kara et la coalition du siècle

Voici le texte du guide qui définit le profil de la personnalité recherchée…

« Dans la perspective du lancement officiel de la Coalition du Siècle prévu courant septembre 2018, le Guide Cheikh Ahmadou Kara MBACKE cherche un responsable à même de pouvoir la diriger.

Bien au fait du Projet de Cheikh Ahmadou Bamba, le Fondateur de la Muridya, et l’acceptant parfaitement, cette personnalité sera un homme de culture. Il devra être un bon manager qui fera preuve d’une grande probité morale et intellectuelle : bonté, gentillesse, douceur, sobriété, discrétion, pudeur, mansuétude, discernement tolérance, pardon et, surtout, humilité. »