Kara Mbodj: « Cissé savait que je serais honnête avec lui. Je n’allais pas forcer juste pour… »

Après deux opérations et cinq mois d’absence, Kara Mbodj a fait son retour dans l’équipe d’Anderlecht. Un retour au bon moment pour le défenseur sénégalais, à quelques semaines de la Coupe du Monde Russie 2018.

Dans un entretien accordé à DH.be, l’international sénégalais est revenu sur sa convocation pour disputer la Coupe du Monde avec les Lions de la Téranga en Russie, de sa relation avec le sélectionneur Aliou Cissé:

« Oui, c’est vrai. J’étais toujours en communication avec le sélectionneur du Sénégal. Il me connaît et il a confiance en moi. Il savait que je serais honnête avec lui. Je n’allais pas forcer juste pour y aller. Je suis revenu au bon moment. »

Kara Mbodj a parlé aussi de son avenir au sein du club…

« Je ne suis pas un joueur focalisé sur un transfert. Ce qui m’intéresse, c’est de continuer le travail et de faire une bonne Coupe du Monde. Si je dois rester à Anderlecht la saison prochaine, je suis prêt à le faire. Peu de personnes pensaient que j’allais revenir encore cette saison. Le club pensait juste à ma santé et à ce que je revienne dans de bonnes conditions. On verra après la Coupe du Monde. »

…et n’a pas oublié de remercier ces nombreuses personnes qui l’ont soutenu pendant cette période difficile, dont son frère en équipe nationale, Sadio Mané:

« Je remercie juste tout le monde au club dont Jean-François Lenvain de la cellule sociale, toute ma famille, tout le personnel chez Lieven, tout le peuple sénégalais et les quelques internationaux qui me téléphonaient régulièrement pour prendre de mes nouvelles, dont Sadio Mané (Liverpool). »

