Kara Mbodj : « Je ne snoberai aucune proposition »

Ceux-là qui pensent que Kara Mbodji n’aime pas quitter le championnat anglais n’ont qu’à déchanter. Même s’il est toujours à Anderlecht, l’international sénégalais précise qu’il aime bien ce championnat, mais cela ne veut pas dire qu’il ignore les autres compétitions. « Je ne snoberai jamais aucune proposition », a-t-il confié dans un entretien avec le site belge Dernière Heure. Et pour ses vacances au pays, il déclare: « J’ai passé de bonnes vacances en famille (au Sénégal). Je suis de retour et je me sens bien ici ».

Source : DH.be