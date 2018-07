Kara propose le report de la Présidentielle en 2022

Repousser l’élection présidentielle en 2022. C’est ce que propose Serigne Modou Kara pour faire baisser la tension politique entre pouvoir et opposition.

A huit mois de l’élection présidentielle prévue le dimanche 24 février 2019, Serigne Modou Kara Mbacké prédit des joutes électorales qui s’annoncent difficiles. Des partis de l’opposition et des organisations de la société civile exigent du régime en place des élections libres et transparentes pour participer aux élections. Et selon Kara, cet éventuel bras de fer risque de plonger le pays dans un climat social très tendu et instable. « Constant dans ma position de régulateur social épris de paix et de justice, je propose à la classe politique la mise sur pied d’un Gouvernement d’Union nationale, dans lequel les leaders les plus compétents des partis politiques représentatifs, de l’opposition comme des alliés du pouvoir, en seront membres », recommande-t-il. Avant de proposer de repousser l’élection présidentielle à l’horizon 2022. Ce, dit-il, pour permettre au Président Macky Sall de terminer un seul et unique mandat.

« La stabilité politique qui en résultera permettra aussi de résoudre le cas des leaders politiques Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall qui ont des dossiers pendants devant la justice. Cela est bien possible si c’est l’intérêt général qui prime. » Il poursuit : « A l’issue de cet unique mandat qui prendra fin en 2022, notre pays pourra alors soutenir la candidature du Président Macky Sall au poste de Président des Etats Unis d’Afrique, parce qu’il aura déjà éprouvé le projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal, et par conséquent sera assez outillé pour valablement l’appliquer au continent africain. » A l’en croire, ce projet de société inédit servira de référence pour toutes les nations du monde, car cette nouvelle idéologie est une démocratie parfaite. Au cas où cette proposition ne rencontre pas l’approbation de l’ensemble des acteurs politiques et que le Président Macky Sall n’accepte pas de prendre en compte ce projet de société dans son programme de développement pour le Sénégal, Kara n’exclut pas de présenter un candidat de sa Coalition du siècle à l’élection présidentielle de 2019.

M.BA