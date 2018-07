Kara-Toutane Diack : Les vraies raisons d’un divorce

Nous en savons un peu plus sur les véritables raisons de la séparation entre Serigne Modou Kara et Toutane Diack. Selon Les Echos qui en a appris davantage, le marabout aurait abandonné Toutane, sa femme, lors de sa fracture à la jambe. Une blessure bien antérieure à leur divorce. Son époux l’aurait délaissé pendant cette période difficile, et elle n’a pas eu droit de sa part, ni à un traitement médical, ni à une quelconque compassion, renseigne le journal, citant une source de Dakaractu. Le journal indique que cette situation a amené Toutane Diack à prendre ses distances avec son ex-mari. A rappeler que le marabout et la journaliste ont récemment divorcé dans le plus grand secret.