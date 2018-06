Karim Benzema fait une déclaration surprenante : « A l’intérieur du vestiaire, entre nous, nous ne parlons pas »

Alors que le flou persiste autour de l’avenir de Neymar, annoncé avec insistance au Real Madrid, Karim Benzema s’est exprimé sur une possible arrivée de la star brésilienne du PSG.

Alors que de nombreuses personnalités du football s’expriment sur cette possibilité, c’est au tour de Karim Benzema de donner son avis sur la question : « A l’intérieur du vestiaire, entre nous, nous ne parlons pas. Mais nous voyons à la télévision et dans tous les journaux…Vous avez besoin des meilleurs joueurs pour gagner, et il est l’un des meilleurs joueurs du monde», a déclaré l’attaquant du Real Madrid dans une interview accordée à Al Hadath TV. Reste à savoir si Neymar sera sensible à cet appel du pied de Benzema.

avec le10sport