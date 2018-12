Karim dépose sa candidature, lundi

Après avoir versé sa caution à la Caisse de Dépôt et Consignation, Karim Wade va déposer sa candidature pour la prochaine présidentielle, demain lundi 10 décembre 2018. La révélation est faite par Me Amadou Sall, avocat et porte-parole du Parti démocratique sénégalais. «Karim Wade n’a pas été condamné à une privation de droit. Donc, il reste électeur », dit-il.

Karim est toujours à Doha

Selon l’avocat, l’arrivée de Karim Wade au Sénégal est imminente. « Il pourrait arriver plus tôt que l’on pense », révèle-t-il. Avant de démentir l’information selon laquelle il serait en transit au Maroc. « Karim Wade n’est pas au Maroc. Jusqu’aux dernières nouvelles, il est à Doha ». Pour Me Sall, malgré les menaces de contrainte par corps, ce dernier ne doit rien à l’Etat du Sénégal. « Karim ne paiera pas un kopeck à son arrivée prochaine, pour participer à la prochaine élection présidentielle », rassure-t-il. Me Sall était l’invité du plateau du « Jury du Dimanche » sur iRadio, de ce dimanche.