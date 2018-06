Karim en Guinée-Conakry

Les relations, jusque-là balbutiantes entre le nouveau chef du gouvernement guinéen Kassory Fofana et l’ex-ministre d’Etat Karim Wade, ont pris un remarquable essor. Des sources diplomatiques de «Dakaractu» révèlent, en effet, une visite prochaine du fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade, à Conakry. Un séjour – en préparation très avancée- qui cristallise évidemment moult interrogations sur le but opaque d’une initiative aussi inattendue. L’électrochoc redouté d’un va-etvient entre le lointain Qatar et la proche Guinée réveillera assurément «Le Lion qui dort» dans un contexte préélectoral prématurément surchauffé au Sénégal. Les questions et les appréhensions sont telles que, d’après nos sources, la France tente d’empêcher une balade de Karim Wade dans la sous-région. La démarche de dissuasion de Paris portera-telle ses fruits ? A défaut de percer le mystère épais qui entoure cette visite en gestation, signalons que d’Etat Karim Wade avait, dans le passé, fait un voyage d’études sur la bauxite guinéenne, pour le compte d’une banque établie à Londres.