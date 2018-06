Karim et Macky au second tour

Le 3 mars 2019, Macky Sall et Karim Wade s’affrontent pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant a obtenu 38, 57% de votes et le candidat du Pds, 17, 34%. Ceci n’est qu’une probabilité, si l’on se fie au sondage réalisé par l’institut Royal Institution of serveyors Malaisia, repris par Senego. Le cabinet basé en Malaisie, qui veut se positionner comme un cabinet d’étude en sondage de renommée internationale, a réalisé le sondage sur les intentions de vote des Sénégalais au mois de mai 2018.

Ainsi donc, au premier tour de la présidentielle, probablement le 24 février 2019, Macky Sall obtiendra 38, 57%, Karim Wade, 17, 34%, Samuel Sarr, 12, 69%, Malick Gakou 11, 5% et Idrissa Seck 9, 31%.

5,5% des sénégalais inscrits sur les listes électorales considèrent que Samuel Sarr est le candidat surprise avec 12% des intentions de votes.

La polémique sur le conflit israëlo-palestinien a fait que les Sénégalais n’ont pas voté pour Idrissa Seck, relève le sondage. Lequel indique que Ousmane Sonko termine le premier tour avec plus de 2,27% des votes.

Au second tour, Macky Sall serait réélu avec 52% du suffrage, avec une coalition composée de Abdoul Mbaye, le Pur et Abdoulaye Baldé, contre 48% pour son challenger Karim Wade.