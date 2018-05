Karim Wade sous la menace d’une nouvelle arrestation

Le fils de l’ancien président Me Wade risque à nouveau la prison. Selon Libération qui donne l’information dans sa parution du jour, le parquet spécial a commis un huissier pour exécuter l’arrêt rendu par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) dans le cadre de la traque des biens mal acquis

Les banques ont été déjà saisies et l’huissier prépare des descentes chez les mis en cause Karim Wade, Bibo Bourgi, Mamadou Pouye, Alioune Samba Diassé, Karim Bourgi, Evelyne Delatre, Vieux Aïdara et Mballo Thiam.

Le Parquet a la possibilité d’arrêter les condamnés s’ils sont dans l’incapacité de payer leurs amendes dont le montant global tourne autour de 1 000 milliards de francs Cfa. En termes plus claires, Karim et Cie risquent la prison s’il ne s’acquitte pas de leurs dettes.