Karim Wade: « Je suis un Français »

Karim Wade est un citoyen français. Le candidat déclaré du parti démocratique sénégalais (Pds) à la présidentielle de 2019 jouit d’une nationalité francaise.

En atteste son passeport dont SourceA détient copie. Selon ce journal qui rapporte l’information, Wade-fils avait déposé, le 01 février 2016, sur la table du Parquet de Paris, une plainte contre l’Etat du Sénégal et contre X, avec constitution de partie civile. Ce, “pour délits et crimes perpétrés à mon encontre à l’étranger”.

Et, quand il a été interpellé par la juge Mme Berthezen sur les raisons de de sa plainte à Paris et non à Dakar, le fils de l’ancien président Me Abdoulaye Wade lâche: “possédant la nationalité française, j’ai déposé plainte en France”.

Il ajoute: «Il ne me servirait à rien de déposer plainte devant les juridictions sénégalaises, ces dernières étant totalement instrumentalisées à mon détriment, a-t-il ajouté, selon Source A. C’est pourquoi, possédant ma nationalité française, j’ai déposé plainte en France.»