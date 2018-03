Kat von D révèle un produit de maquillage absolument inédit et révolutionnaire !

Depuis des siècles et des siècles, on ne cesse de réinventer les produits de cosmétiques. Un jour, on apprendra probablement même que madame Cro Magnon avait un mascara à fibres et des cils on fleek. Cependant, il est plutôt rare de voir naître de nouvelles catégories de produits de maquillage. Et pourtant, ce n’est pas Kat Von D que ça effraie ! En effet, la maquilleuse et ex-tatoueuse a surpris la toile en teasant un tout nouveau produit pour sa marque, avant même que ses équipes marketing !

Elle s’en excuse d’ailleurs dans la légende du post : « Je sais que je devrais attendre pour annoncer ceci mais je viens de recevoir le premier prototype final du Lash Liner et je suis tellement excitée ! Je travaille sur cette formule depuis des années. Elle est spécialement conçue pour la ligne des cils inférieurs. Il s’applique mouillé et sèche progressivement dans un noir opaque et ultra-résistant »

Le Beauty Lash Liner sera en effet, le tout premier liner résistant à appliquer sur vos cils inférieurs. Révolutionnaire, quand on sait que jusqu’alors on a sacrément galéré avec nos crayons khôl et autres liners pas adaptés qui ne se gênaient pas pour nous piquer les yeux. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour l’heure mais le Lash Liner est une véritable réalité ! Et ça, c’est une bonne nouvelle.

Et si vous avez un doute sur son utilité, voyez plutôt le premier test posté par sa créatrice elle-même pour montrer à quel point il pourrait devenir indispensable pour souligner la ligne de vos yeux…