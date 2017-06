Kate aux quatre coins du monde : les plus belles tenues mode de la duchesse de Cambridge à l’étranger

La duchesse de Cambridge a visité le Canada, l’Inde, le Bhoutan, l’Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Luxembourg et bien d’autres destinations afin de représenter la Grande-Bretagne depuis qu’elle a rejoint les rangs de la famille royale en 2011. De nouvelles visites royales officielles viennent d’être annoncées en début de semaine, et la jeune femme de 35 ans devrait ainsi visiter la Pologne et l’Allemagne pour la toute première fois dans un cadre officiel.

Kate voyagera avec le prince William lors de cette visite de 5 jours prévue à la demande du bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, mais on ne sait pas encore si les enfants du couple, le prince George et la princesse Charlotte, seront du voyage. Les jeunes enfants, âgés de 3 et 2 ans, ont participé à la visite du duc et de la duchesse au Canada l’année dernière, et ont d’ailleurs fait la une à plusieurs reprises grâce à leurs adorables petites singeries. Le couple arrivera en Pologne le 17 juillet 2017 et repartira d’Allemagne le 21 juillet 2017. Comment Kate s’habillera-t-elle au cours de ce voyage ? La maman de deux enfants est réputée choisir de belles tenues lors de ses séjours à l’étranger et fait régulièrement en sorte de porter des tenues créées par les designers du pays en question. Kate portait ainsi une tenue développée par le créateur indo-américain Naeem Khan lors d’une visite du Taj Mahal. Elle portait également une robe signée Anita Dongre, autre créatrice indienne, lors d’un jeu de cricket dans un parc de Mumbai. La duchesse portera peut-être des créations des designers allemands Jill Sander ou Karl Lagerfeld lors de son voyage en Allemagne, parallèlement à d’autres noms allemands moins célèbres. Nous avons également hâte de découvrir les créateurs de mode de Pologne que nous devrions déjà connaître. En attendant, voici quelques tenues mémorables portées par Kate lors de ses précédentes visites officielles.