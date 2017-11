Kate Middleton peut désormais accompagner le prince George à l’école !

Cette semaine, alors qu’elle était invitée au forum Place2Be, cette dernière a fait quelques confessions sur cette mauvaise période : « En tant que mère, qui a l’habi­tude d’accom­pa­gner son enfant jusqu’aux grilles de son école, il est clair à mes yeux qu’il faut toute une commu­nauté pour aider à élever un enfant. Que nous soyons direc­teurs d’écoles, profes­seurs ou parents, nous sommes tous dans le même bateau ».

Mais aujourd’hui, tout va mieux puisque Kate peut enfin accompagner le Prince George à l’école pour son plus grand bonheur. Souriante et dynamique, elle est apparue plus radieuse que jamais alors qu’elle donnera naissance à son troisième enfant au printemps prochain. Que du bonheur ! Et vous, que pensez-vous de Kate Middleton ? On attend vos réactions dans les commentaires.