Kate Middleton pimpante à Wimbledon : Elle n’a d’yeux que pour le beau gosse du tennis Dominic Thiem

Kate Middleton adore le tennis… et les tennismen. Présente au tournoi de Wimbledon ce lundi 3 juillet, la duchesse de Cambridge semblait plus que ravie de s’entretenir avec le champion Dominic Thiem.

Le prince William a-t-il des raisons d’être jaloux ? À en juger l’attitude de la duchesse lors de sa venue à Wimbledon, il se pourrait bien que oui. La jeune maman a non seulement profité de l’occasion pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux, mais également pour flirter avec la star du tennis Dominic Thiem. D’après des témoins, lorsque ce dernier lui a demandé si elle maniait la raquette, Kate Middleton aurait ri sottement telle une adolescente amoureuse avant de lui répondre : « Oui, mais pas à n’importe quel standard.«

Ce n’est pas la première fois que la duchesse de Cambridge a été aperçue en train de draguer un bel homme en public. D’après plusieurs observateurs royaux, l’épouse du prince William aurait beaucoup d’affection pour le champion olympique de voile Ben Ainslie. À tel point qu’elle ferait tout pour attirer son attention lorsqu’il est près d’elle.

S’il y a bien une personne avec qui Kate Middleton ne flirte jamais en public c’est le prince William. Lors de leurs apparitions officielles, les deux époux semblent très distants l’un de l’autre et montrent rarement le moindre signe d’affection. Encore plus étrange, la maman de George et Charlotte est bien plus souriante lorsqu’elle est en compagnie de son beau-frère le prince Harry, que de son mari.

Une chose est sûre, Kate Middleton ne manque jamais l’occasion d’assister au tournoi de Wimbledon. D’ailleurs, certains observateurs royaux pensent que c’est la principale raison pour laquelle la visite officielle du duc et de la duchesse en Pologne et en Allemagne a été prévue à la fin du mois de juillet. Enceinte de 8 mois du prince George, elle avait été interdite de stade… ce qui l’avait à l’époque beaucoup contrariée.

yahoo.fr