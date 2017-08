Après Victo­ria Beck­ham, Mariah Carey ou encore Kim Karda­shian, c’est main­te­nant au tour d’un des tops les plus emblé­ma­tiques de lancer une palette de maquillage à son nom. Après la réus­site de sa gamme de rouge à lèvres « Lasting Finish by Kate » signés Rimmel, ce nouveau busi­ness aura t-il autant de succès ?

Beau­tys­tas et fashio­nis­tas du monde entier prépa­rez-vous,Kate Moss, l’icône de toute une géné­ra­tion s’ap­prête à mettre en vente un kit maquillage qui aura de quoi faire concur­rence à sa consoeur britan­nique Victo­ria Beck­ham et sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Estée Lauder.

C’est avec la marque japo­naise Decorté Cosme­tic,que la Brin­dille s’est lancée dans l’aven­ture. Après moult stars passées par cette case et ayant remporté le succès escompté, il ne s’agis­sait plus que de quelques mois avant que la super top model ne se décide elle aussi. Il faut dire qu’ha­bi­tuée des podiums depuis l’âge de quinze ans, le monde de la beauté n’a plus aucun secret pour Kate Moss. Toute­fois rien de bien nouveau pour la star de 43 ans, en 2011 elle sortait déjà une collec­tion de rouges à lèvres en colla­bo­ra­tion avec Rimmel, marque de cosmé­tiques britan­niques dont elle a été l’égé­rie.

La collec­tion fut un succès, pour autant le top ne s’était jamais tentée au kit complet. Ici avec ce nouveau projet, les heureuses élues qui auront pu se procu­rer cette édition limi­tée auront droit à : un bron­zer, un high­ligh­ter poudre, quatre rouges à lèvres mats, quatre fards à paupières irisés, et pour complé­ter tout ça trois pinceaux, un crayon à lèvres, un crayon à sour­cils, un eye liner et une trousse de maquillage. Le prix de ce petit bijoux ? 160 €, un coût consé­quent sans comp­ter les probables frais de livrai­son puisque la palette et ses acces­soires ne sont pas encore prévus pour une vente en France. Reste à voir si le 15 août prochain, Kate Moss fera aussi bien que la jeune Kylie Jenner dont chaque nouveau lance­ment occa­sionne auto­ma­tique­ment la rupture de stock.