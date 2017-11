Kate Upton est bientôt une femme mariée !

Le mannequin va enfin épouser son compagnon durant le premier week-end, du mois de novembre !

Le couple a annoncé l’an passé ses fiançailles à l’occasion du Gala du MET. Kate Upton y affichait en effet une magnifique bague au doigt qui s’est avérée être dessinée par son chéri, et réalisée par la joaillière Anita Ko.

Le couple a cependant préparé le mariage dans la plus grande discrétion tout au long de l’année, bien que certains détails ont été disséminés çà et là par les protagonistes. Kate Upton a ainsi expliqué en février dernier qu’elle souhaitait un mariage placé sous le signe » du fun, de la fête, de la tequila, et de la nourriture « , mais qu’elle était également inquiète ! » Tout le monde te dit, ne t’inquiète pas, fait ce que tu veux, invite qui tu veux… mais bien sûr que tu t’inquiètes ! » a-t-elle expliqué.

La semaine est particulièrement faste pour Justin Verlander puisqu’il va s’unir à Kate Upton durant la même semaine qui l’a vu être sacré dans le championnat de base-ball aux États-Unis !

Justin Verlander est en effet lanceur dans l’équipe texane des Astros de Houston, qui vient de remporter les « World Series » face aux Dodgers de Los Angeles. Kate Upton n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher son amour et de féliciter le champion lors du dernier match de la finale en lui offrant un baiser langoureux devant les caméras des télévisions américaines.