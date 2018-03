Katy Perry et Orlando Bloom : De nouveau en couple !

Voilà de quoi nous remettre un peu des sanglantes ruptures qui ont assombri notre quotidien récemment. Alors que Jennifer Aniston et Justin Theroux viennent de divorcer et que Eric Dane et sa femme Rebecca Gayheart ont annoncé leur séparation, voilà qu’à l’inverse, un couple emblématique se reforme.

Katy Perry et Orlando Bloom qui d’ailleurs n’avaient auparavant, jamais officialisé leur relation en prenant toujours soin de ne jamais poser ensemble aux évènements et de ne pas s’afficher sur les réseaux sociaux, ont remis le couvert.

Si les rumeurs de retour de flamme planaient au-dessus d’eux depuis la Saint-Valentin, nous découvrons que la jolie brune de 33 ans et l’acteur de 41 ans ont décidé de se donner une nouvelle chance. Et quoi de mieux qu’un séjour romantique pour consolider une romance ? Les deux stars ont été repérés il y a quelques heures dans les rues de Prague… et le Daily Mail révèle qu’ils ont passé les deux premières semaines de février ensemble aux Maldives. Alors que son ex femme Miranda Kerr a refait sa vie et est même sur le point de donner naissance à son deuxième enfant fruit de son amour avec Evan Spiegel, Orlando serait visiblement lui aussi prêt à refonder une famille..

