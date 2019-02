Kébémer : Un dealer arrêté avec 65 cornets de chanvre indien

Le Commissariat de police de Kébémer a arrêté, au quartier Médina, un trafiquant de drogue qui avait en sa possession 65 cornets de chanvre indien et 100 comprimés d’un médicament souvent détourné de son usage. Arrêté samedi dernier, le présumé dealer a été déféré hier mardi au parquet. Se faisant passer pour un vendeur de thé, il avait aménagé une cantine avec une double ouverture. Lorsqu’un consommateur venait s’approvisionner, il changeait d’habits et passait par une porte dérobée pour récupérer la drogue cachée dans le foirail et procéder à la livraison. Le commissariat de Kébémer qui le surveillait depuis plus de deux mois, a organisé samedi une opération de filature. Les policiers ont fait passer un individu pour un consommateur. Ainsi, lorsque le trafiquant est ressorti avec de la drogue, les forces de l’ordre l’ont arrêté, fouillé et ont retrouvé sur lui 65 cornets de chanvre indien et 100 comprimés. Vendredi dernier, le commissariat de police de Kébémer avait arrêté deux trafiquants de chanvre indien à Lompoul sur mer. L’un détenait par devers lui 250g de chanvre indien et l’autre 45 cornets de la même drogue.