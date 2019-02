Kébémer: Macky tance l’opposition

A son deuxième jour de campagne, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar n’a pas raté l’opposition. Macky Sall a soutenu que ses réalisations parlent d’elles-mêmes et qu’un pays ne peut pas se développer avec les réseaux sociaux, les insultes ou les contes. Il était en meeting à Kébéme, dans le fief de Wade, à qui il a rendu un hommage.

Le Président sortant Macky Sall, candidat à sa propre succession, était hier à Kébémer après une nuit passée à Tivaouane où il s’est entretenu en privé avec le Khalife. Sur place, il a rappelé ses réalisations à Kébémer avant de lancer des piques à l’opposition. « Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux pour insulter, faire des contes, raconter des histoires, etc. Je leur dis qu’un pays ne développe pas comme ça. C’est la raison pour laquelle que je m’adresse à mes camarades de la coalition Benno Bokk Yaakar et à tous les Sénégalais qui croient à l’émergence », a-t-il soutenu. Parlant justement de son bilan à Kébémer, Macky Sall a renseigné que le Pudc 2 est bienvenu à Kébémer. « L’aménagement et la réhabilitation des routes est en cours. C’est pour vous dire que le département de Kébémer est engagé dans un chantier de modernisation. Louga est en chantier avec Promovilles et Promovilles sera aussi à ici. Kébémer sera aussi rénové avec des éclairages publics à Guéoul, Ndande, etc. Nous allons procéder aussi à l’installation d’un espace numérique ouvert (Eno) à Kébémer. Non sans oublier un réseau d’assainissement moderne ainsi que la résidence Borom Darou à Darou Moukhty », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « nous avons écrit un programme pour la modernisation de Kébémer. Une fois réélu, nous allons développer la pêche, l’horticulture, mais aussi créer de l’emploi pour les jeunes. Nous avons beaucoup de projets pour ce département ».

L’hommage à Wade

A l’entame de son discours, le Président Macky Sall, après avoir magnifié l’union des cœurs au sein du Benno départemental, a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, mais aussi à toutes les figures politiques qui ont marqué l’histoire du terroir. A ce titre, Macky Sall que les militants perçoivent comme le candidat de la stabilité, a rappelé que «Kébémer est la terre de Macodou Kangué Sall, d’Ameth Diop, du grand parlementaire Aly Kébé, du célèbre transporteur Karim Fall, mais aussi et surtout fief de Me Abdoulaye Wade», a déclaré le candidat de Benno

Auparavant, Modou Diagne Fada, Thierno Lô, Khalifa Dia, maire de Guéoul et coordonnateur départemental, entre autres responsables politiques de ladite coalition, avaient pris la parole pour rassurer Macky Sall. Le coordonnateur départemental de déclarer : « nous étions en train de travailler et notre objectif est de vous donner la victoire. Tous les Sénégalais sont d’accord que vous avez fait un excellent travail. Votre bilan parle et personne ne peut le contester. Nous voulons détrôner Fatick en étant le premier département en termes de résultat ». Même son de cloche chez Thierno Lô, selon qui le Président Sall a beaucoup fait pour ce pays. « Il a servi tout le monde et c’est le temps de le reconduire. Populations de Kébémer et du Sénégal, sachez que Macky est le candidat de la stabilité, c’est le candidat dont le leadership est incontestable. Il a été victime de plusieurs menaces, mais il a continué son travail. Notre objectif nous, coalition Aldiana, est de nous battre pour la victoire de Macky pour développer notre pays », a-t-il dit. Pour sa part, Modou Diagne Fada a indiqué: « nous savons tous que vous êtes en train de travailler. Vous avez désenclavé la Casamance, l’autoroute Ila Touba est là, entre autres infrastructures. Vous avez tout fait pour Serigne Touba et tout ce qu’il nous reste à faire, c’est de vous donner un second mandat. Et je sais que le département de Kébémer va vous donner ce second mandat ».

Cheikh Moussa SARR (Envoyé spécial)