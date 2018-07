Kédougou: Une femme tuée dans un effondrement d’abri

Les premières fortes pluies, accompagnées de rafales de vent et d’absence de visibilité, qui ont arrosé presque toute l’étendue du territoire national, continuent de charrier leur lot de malheurs.

Après les conséquences désastreuses à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, ainsi qu’à Thiaroye/mer, avec comme bilan provisoire la disparition en haute mer de trois pêcheurs et la destruction de leurs deux embarcations, les intempéries de mercredi dernier ont en effet frappé de plein fouet Kédougou et causé la mort tragique d’une femme mariée.

Sa fillette de six mois et une adolescente de 15 ans se sont retrouvées avec de légères blessures. Conduits au centre hospitalier, le bébé de la défunte et la demoiselle sont en bonne santé, rapporte le journal Les Echos.