Kédougou La Police met fin à la cabale de trois escrocs

Messieurs M. Camara, M. Camara et A. Keita, qui escroquaient d’honnêtes citoyens dans la commune de Kédougou, viennent d’être mis aux arrêts par les limiers du Commissariat urbain de Kédougou, au quartier Gadadinguéssou. Ils ont été appréhendés dans la nuit du lundi au mardi 20 Février 2018, vers 1h du matin, lors d’une patrouille. Tout est parti des déclarations des victimes qui ont été dépossédées spontanément par les malfaiteurs. Il s’agit de trois hommes, tous de nationalités guinéennes, qui faisaient cette sale besogne. Avec des portions magiques ou des versets, ils arrivaient à rendre leur victime inconsciente et soumise à toutes leurs demandes. Ils sont parvenus à escroquer des hommes et des femmes dans la commune de Kédougou. Les montants escroqués par ces derniers, équivalent à des millions. Les victimes ont déclaré 500.000, 300.000, 350.000 FCFA, etc. Mais grâce à la détermination des hommes du Commissariat urbain de Kédougou, ils sont aujourd’hui mis aux arrêts pour être entendus et déférés à Tambacounda où ils feront face au Procureur de la République pour méditer sur leur sort. A cette occasion, le Commissariat urbain de Kédougou informe toutes personnes qui seraient victimes de se rendre le plus tôt possible à la police pour affaires les concernant.

Papis Nimbaly Barro