Kedougou: Un réseau Nigérian de proxénète démantelé

La police de Kédougou a démantelé un réseau Nigérian, rapporte le Journal Les Echos. Quatre prostituées venues du Nigeria, étaient sous l’emprise de ce réseau de proxénétisme, géré par un homme et une femme nigérianes. Devant les enquêteurs, les filles qui réfutent les allégations de prostitution, soutiennent avoir été menées en bateau par leur compatriote Ch. A. Cette dernière, affirment-elles, leur avait promis du travail dans le secteur de la coiffure. Mais arrivées au Mali, elle a changé d’avis, Elle a ensuite confisqué les documents de voyage de ses compatriotes et leur avait réclamé 1,5 million Fcfa pour les faire libérer. Acculée, la convoyeuse, qui a été interpellée à plusieurs reprises pour non inscription au fichier sanitaire craque et accuse Lucky d’être le cerveau de l’opération. En gardé à vue, ce dernier tente de corrompre les limiers en déboursant 300.000 F pour recouvrer la liberté. Ils sont tous les deux arrêtés pour délit proxénétisme et traite de personne.