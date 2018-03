Keeping Up With The Kardashian : La mère porteuse fait ses premiers pas dans l’émission !

Kim Kardashian a souhaité garder l’anonymat de la personne qui a porté et mis au monde sa petite fille Chicago tout au long de la grossesse, mais maintenant que l’enfant est arrivée, il est bien plus question de surfer sur la vague du buzz qui a été créée autour de cet évènement ! La mère porteuse est donc devenue un personnage de l’émission de télé-réalité qui suit pas à pas les aventures de la famille Kardashian !

Dans un extrait du prochain épisode de l’émission Keeping Up With The Kardashian diffusé sur Youtube le 4 mars dernier, la mère porteuse est donc présentée à chaque membre de la célèbre famille.

Si le visage de la jeune femme n’est pas capté de face par les caméras de l’émission, on apprend tout de même que celle-ci se prénomme LaReina. Enlacée par Kris, Kylie ou encore Khloe Kardashian, LaReina se fait ensuite bombarder de questions autour de sa grossesse, notamment par Khloe et Kylie, directement concernée par cette expérience.

» Je sais depuis le début que ce n’est pas mon bébé « explique-t-elle ainsi quand on la questionne sur l’attachement qu’elle peut ressentir envers le bébé qu’elle porte. LaReina semble par ailleurs comblée par la possibilité de porter l’enfant de quelqu’un d’autre. » Je sais ce qu’est mon boulot. Je me sens importante parce que je me dis : » Wow, je fais quelque chose de bien. C’est beau. Je voudrais refaire ça une centaine de fois « a-t-elle insisté.