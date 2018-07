Kégougou: Le tronçon Saraya-Kharakhena fait 5 morts en trois jours

Falllou Mbengue, chauffeur âgé de 24 ans, Lasso Djiré, âgé de 23 ans et de nationalité burkinabé, un bébé du nom de Pascal Bindia, âgé de 45 jours, et un inconnu qui est dans la même tranche d’âge, sont décédés à la suite de la collision frontale entre une voiture 7 places et un camion malien de marque Toguna. La mère de Pascal Bindia souffre gravement de ses blessures. Le drame a eu lieu entre Saraya et Dalafing, ce vendredi 13 juillet 2018, dans la journée. Les hommes en bleu de Saraya, informés de l’accident macabre, se sont rendus sur les lieux pour secourir les blessés. Selon un témoin, l’état défectueux de la route serait à l’origine de ce drame qui a fait couler du sang. Les corps sans vie des quatre personnes ont été conduits à la morgue du district sanitaire de Kédougou pour autopsie. Le certificat de genre de mort a été établi par le médecin du centre de santé chargé des urgences. Selon les résultats, les polytraumatismes sont les principales causes des décès. Les parents, les proches et les amis de travail sont touchés par cet accident brutal de ces jeunes soutiens de famille arrachés à leur affection. Ils se sont mobilisés pour transporter les dépouilles à leurs familles respectives.

Papis Nimbaly Barro (Correspondant à Kédougou)