Kendall Jenner : Elle rejoue une scène mythique du cinéma… toute nue !

Kendall Jenner a eu les honneurs de la couverture du célèbre magazine Harper’s Bazaar et s’est prêtée au jeu du shooting photo pour les besoins de l’article à son sujet.

Le top model américain a ainsi posé devant l’objectif du photographe norvégien Solve Sundsbo, habillé par la styliste Anna Trevelyan, qui avait opté pour un imperméable transparent Chanel… et rien d’autre !

C’est en effet entièrement nue sous cet imperméable que Kendall Jenner a rejoué une scène mythique du film Flashdance, celle de la danse sur la chaise et du jet d’eau.

La jeune femme s’est néanmoins montrée beaucoup plus pudique sur d’autres photos, notamment à l’aide d’un autre imperméable à carreaux rouge et noir.

Kendall Jenner a occupé l’espace du point de vue de l’illustration, et c’est une de ses meilleures amies, Cara Delevingne, qui a joué le rôle de la journaliste, en acceptant de la questionner.

On apprend ainsi dans les colonnes du magazine que Kendall Jenner n’entend pas céder immédiatement à la fièvre maternelle qui s’est emparée dernièrement de la famille Kardashian-Jenner. « Je n’ai définitivement pas planifié d’avoir des enfants prochainement » a assuré Kendall Jenner à son amie, ajoutant qu’il était » super effrayant « d’avoir des enfants dans le monde actuel.

Cela ne l’empêche pas d’avoir certains principes éducatifs en tête, et notamment en ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux. « Je vais essayer de les tenir loin le plus longtemps possible » a-t-elle assuré. Avec une telle famille, ce n’est pas gagné.