Kenya: l’opposant Raïla Odinga a prêté serment comme président du peuple

« Moi, Raïla Omolo Odinga, répondant à une vocation supérieure, acceptant d’entrer en fonction en tant que président du peuple de la République du Kenya, jure de faire allégeance au peuple et à la République du Kenya ». L’opposant kényan a donc prêté serment devant la foule lors d’une cérémonie qui était pourtant interdite par les autorités.

Raïla Odinga est arrivé une bible à la main dans cet Uhuru Park au milieu d’une grande foule avec des milliers de personnes. Il est arrivé seul. Kalonzo Musyoka qui devait prêter serment avec lui, Musalia Mudavadi et Moses Wetangula, les trois autres leaders de la Nasa, la coalition de l’opposition, étaient absents. Raïla Odinga a dit que les explications viendraient plus tard. Il a simplement précisé que Kalonzo Musyoka prêterait serment plus tard.

Cérémonie express

Raïla Odinga s’est entouré d’autres caciques du parti : James Orengo, Miguna Miguna, le gouverneur Hassan Joho, trois personnes qui représentent un peu l’aile dure de la Nasa. Etait présent aussi le député et avocat Titje Kajwang, dans des habits de juge et qui a fait signer un certificat à Raïla Odinga. Des documents que le chef de l’opposition a brandis devant ses partisans. Raïla Odinga a parlé d’un jour historique, d’une étape supplémentaire vers la démocratie. Et il a promis aussi de s’exprimer plus longuement bientôt.Il a ensuite remercié ses militants d’être venus, et a salué leur courage.

En tout cas, en cinq minutes, c’était terminé. Les militants étaient partagés à l’issue de cette prestation de serment. Heureux que la cérémonie ait pu se faire puisqu’elle était interdite à la base. Mais ils s’interrogent sur l’absence des trois leaders de la Nasa. Et après six heures d’attente, beaucoup espéraient une cérémonie un peu plus longue. Il y a un petit goût d’inachevé quand même. Maintenant, les militants attendent les prochaines étapes car cette cérémonie était symbolique. Uhuru Kenyatta est bien sûr toujours le président en place.