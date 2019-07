Kenya-Sénégal : El Hadji Ousseynou Diouf réclame la titularisation de Henry Saivet

Les lions sont tombés de leur piédestal contre l’Algérie (1-0) lors de la deuxième journée de la poule C. Dominés presque sur tous les plans, ils n’ont jamais été en mesure de perforer le bloc des fennecs et de mettre en danger le gardien adverse. Désormais deuxième et en danger ce soir contre le Kenya, le Sénégal joue sa survie face aux Harambee Stars.

Pour leur troisième et dernier match de groupe, les hommes d’Aliou Cissé sont condamnés à réaliser un résultat positif pour accéder au second tour et bien-sur rassurer les 15 millions de sénégalais. Pour cela, l’ancien attaquant sénégalais, El hadji Diouf exhorte le sélectionneur national, Aliou Cissé de donner une chance à Henri Saivet contre le Kenya.