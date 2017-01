KEUR MBAGNE DIOP – APPUI MATERIEL AU PROGRAMMME DE SANTE COMMUNAUTAIRE   BOKK GIS GIS OFFRE UN REFRIGERATEUR POUR LA CONSERVATION DES MEDICAMENTS

Dans son programme attribué à la santé et ses actions en direction des populations vulnérables, le leader de Bokk Gis Giss a offert, samedi dernier, au poste de santé du village de Keur Mbagne Diop (8 Kms au Nord Est de Gandiaye) un réfrigérateur tout neuf pour la conservation des médicaments et autres produits périssables dont le poste se sert souvent dans la prise en charge de ses patients. Ce don a été convoyé par la présidente nationale des femmes de ladite formation Yamane Albiss et le porte-parole national Moussa Diakhaté.

Pour le chef de village et l’ensemble des habitants qui se sont succédé au micro, « c’est un outil qui va beaucoup aider les populations à surmonter les nombreuses imperfections liées à la conservation. Car, face à ce défi ayant longtemps duré dans ce village, les populations étaient sevrées de certains services médicaux. Des produits comme les injections autant que les médicaments de courte durée, ne pouvaient plus être gardées dans ces conditions. Ce qui causait d’énormes problèmes aux populations.

La plupart d’entre elles se trouvaient alors dans l’obligation de rallier soit Gandiaye, soit Kaolack pour être traitées. Le chef de village constate en effet que « ce matériel est arrivé à son heure, compte tenu de toutes les difficultés que les citoyens de son village rencontraient dans leurs besoins de couverture sanitaire ». Toutefois, ce don que Pape Diop a fait aux populations du village de Keur Mbagne Diop ne s’est pas limité à cela, car le leader de Bokk Gis Gis a aussi offert 50 bourses de formation au mouvement local des élèves et étudiants de ce village, un logement gratuit aux étudiants ressortissants de la localité à Dakar et une seconde formation des élèves et étudiants.

Sud quotidien