Keur Mbaye Fall: Un homme égorge son frère

Bayel Sow, âgé de 19 ans a été égorgé par son frère. Le drame a eu lieu à l’intérieur de la maison des Sow au quartier Rue 10, sis à Keur Mbaye Fall. Les faits se sont passés vers 12 h 45 mn, suite à une bagarre qui a opposé les deux frères. Le corps du défunt a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec par les sapeurs-pompiers, après les constatations de la gendarmerie de la Zone franche industrielle. Pour le moment, on ignore les causes de leur altercation. Son bourreau et frère est actuellement entre les mains des pandores.