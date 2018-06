Kev Adams en deuil: Chantal Garrigues, Mamie Gisèle dans la série «Soda», est décédée

Kev Adams est très triste, il a appris ce vendredi la disparition de la comédienne Chantal Garrigues, interprète de Mamie Gisèle dans sa série Soda​. L’acteur a voulu lui rendre hommage sur les réseaux avec deux photos complices et un message touchant : « C’est avec une immense tristesse que je vous annonce que notre Mamie Gisèle nationale, la mamie d’Adam dans Soda nous a quittés cette semaine pour aller rejoindre les anges ! Je n’oublierai jamais les gentils mots, les fous rires et la bonne humeur constante de Chantal Garrigues. Je présente toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Repose en Paix Mamie Gisele une partie de Soda s’en va avec toi ».

Née le 14 novembre 1944, Chantal Garrigues était avant tout connu sur les planches, dans des pièces de théâtre de Molière, Feydeau ou Tchekhov, mais avait également tourné pour le cinéma (Les femmes de l’ombre, Boule & Bill 2) et donc la télévision (Joséphine, ange gardien, Tandem, Chefs).