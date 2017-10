Kevin Spacey : Fin de House of Cards, révélations délirantes du frère de l’acteur… les réactions s’enchainent !

Après les accusations autour des harcelements et des aggressions sexuellesprésumées d’Harvey Weinstein, u ne nouvelle affaire secoue Hollywood. L’acteur Kevin Spacey est en effet accusé à son tour d’avoir tenté d’avoir des relations sexuelles avec un jeune homme mineur au milieu des années 80. L’acteur d’House of Cards a présenté ses excuses et a par ailleurs reconnu publiquement son homosexualité

Ces révélations ont entrainé des réactions en chaine et ont délié les langues, jusqu’à un point inimaginable.

La compagnie Netflix a d’abord annoncé qu’elle » était particulièrement troublée par les informations » autour de Kevin Spacey et a annoncé mettre fin à la série House of Cards, même si cette décision aurait été prise il y a plusieurs mois.

Si certaines vedettes comme Rosie O’Donnell ont critiqué ouvertement Kevin Spacey, en le comparant notamment à Harvey Weinstein, les révélations les plus stupéfiantes sont venues de la bouche de son propre frère, Randall Fowler.

Celui-ci a en effet expliqué au tabloïd anglais Daily Mail que leur père, Thomas Geoffrey Fowler, avait » abusé sexuellement » Kevin Spacey « pendant des années » et que la mère de famille » le savait « . Randall Fowler a ajouté que le père de famille était membre du parti Nazi Américain, alors que les deux frêres n’étaient que des enfants.

Le grand déballage continue à Hollywood.