‘’Khalifa définitivement condamné avant la Saint-Sylvestre’’

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui s’est pourvu en cassation, sera jugé le 20 décembre, à quatre jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la prochaine présidentielle. Ses proches s’attendent à une condamnation très rapide. Avant la Saint-Sylvestre !

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss depuis le 7 mars dernier, sera extrait de sa cellule le 20 décembre prochain. Avec ses co-inculpés, Mbaye Touré, Yaya Bodian, Fatou Traoré…, ils seront présentés devant la deuxième chambre criminelle de la Cour suprême de Dakar. Débouté de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, Khalifa Sall s’est rabattu sur la Cour suprême pour attaquer l’arrêt de la confirmation de son maintien en prison. L’ex maire de Dakar espère que les juges de la Chambre criminelle vont rectifier les erreurs de droit. Ce qui va lui ouvrir les portes de la liberté. Mais ses proches, très pessimistes, craignent une condamnation définitive de Khalifa Sall, et pour cause.

La rapidité avec laquelle le dossier a été enrôlé, notamment à la Cour suprême, où les délais de traitement se situent généralement entre neuf et douze mois, inquiète. « Devant la Cour suprême, il n’y a pas de jugement sur le fond du dossier, mais uniquement sur la base des décisions déjà rendues. Cela peut prendre 24 ou 48 heures. On peut donc s’attendre à une condamnation définitive de Khalifa Sall avant la Saint-Sylvestre », déplore Moussa Taye, son conseiller politique. Car le procès du candidat déclaré à la présidentielle repose avant tout sur une bataille de calendrier.

Ultime recours

D’un côté, l’État est accusé de vouloir accélérer les choses pour mettre hors-jeu avant l’élection l’une des principales figures de l’opposition ; de l’autre, la défense a multiplié les demandes de report en première instance et en appel afin d’étirer la procédure judiciaire au moins jusqu’au mois de février, date du premier tour de la présidentielle. Babacar Thioye Ba, le Directeur de cabinet de Khalifa Sall jusqu’à sa révocation, espère « des délais raisonnables en cassation, puisque la défense a formé près d’une quinzaine de pourvois concernant les décisions rendues en appel ». Même en cas de condamnation définitive devant la Cour suprême, Khalifa Sall aurait encore des recours selon ses lieutenants. « Quelle que soit la décision de la Cour suprême, la procédure ne prendra pas fin pour autant ! », affirme l’un d’entre eux dans des propos rapportés par Jeune Afrique. Recours que la défense ne souhaite pas encore détailler, afin de préserver sa stratégie, mais qui pourraient prendre deux à trois mois et peut-être permettre à Khalifa Sall d’affronter Macky Sall dans les urnes le 24 février prochain.

Khalifa Sall a versé sa caution

N’empêche ! Khalifa Sall a déposé hier sa caution à la Caisse des dépôts et consignations en vue de la présidentielle du 24 février 2019. Babacar Thioye Ba, son directeur de Cabinet, a versé la somme de 30 millions FCFA, nécessaire pour participer à cette élection. Le maire de Dakar, révoqué de ses fonctions en août dernier et reconnu coupable de faux, usage de faux et d’escroquerie, a écopé de 5 ans de prison ferme et 5 millions d’amende dans l’affaire de la caisse d’avance de la ville de Dakar.

Georges Emmanuel NDIAYE