Khalifa député

REWMI.COM- Le Sénégal respecte les textes et conventions internationales ainsi que la constitution dans l’affaire Khalifa Sall selon le ministre de la justice qui répondait aux avocats du maire de Dakar. Sidiki Kaba soutient en effet que Khalifa n’est pas en prison en tant que député. Nul n’en disconvient, les faits qui lui sont reprochés datent d’avant son élection mais depuis la proclamation des résultats par le conseil constitutionnel, Khalifa Sall est député Mr le ministre. Mieux, tant que son immunité parlementaire n’est pas levée, il en jouit. On n’a pas besoin d’être juriste pour savoir aussi que tant qu’une personne n’est pas condamnée, elle est présumée innocente donc conserve tous ses droits civiques. Ce que le Sénégal ne respecte point. Pour preuve, aucun détenu, Khalifa y compris, n’a voté le 30 juillet dernier. Ce qui est une violation flagrante de leurs droits. Ce ne sera pas une surprise aussi si son droit d’être installé en tant que député est bafoué dans les prochains jours, ce qui pourra être considéré aussi comme un manque de respect envers les sénégalais qui lui ont fait confiance par le vote malgré les accusations qui pèsent sur lui. Coupable ou innocent, Khalifa Sall doit bénéficier d’un procès équitable et ses droits doivent être respectés, il s’agit même de respecter la constitution. Ce qui n’est pas toujours Me Sidiki Kaba!

Domou rewmi