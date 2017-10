Khalifa ou ANOMIA !

REWMI.COM- La demande de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall expose à nouveau la justice sénégalaise sous les feux de la rampe. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette justice «aux ordres» qui sert la cause du pouvoir et non de Dame justice, doit un jour répondre de son imposture devant le tribunal du peuple. Il est inconcevable que pour l’envie de satisfaire les besoins d’égo d’untel, des magistrats qui ont la tâche de rendre justice équitablement au peuple, rentrent dans une logique partisane et partiale. Quid d’être mêlé dans des histoires de concussion ? Aujourd’hui, c’est une lapalissade de dire que jamais les Sénégalais n’ont aussi douté de leur justice. Notre justice tangue entre farce et tragédie, entre raillerie et humiliation. Une justice pacotille qui broie les lois. Que certains juges actuels, aux ordres du Prince, qui auraient dû rester à la porte de leur prétoire, n’oublient pas qu’un jour, eux aussi, ils seront jugés.

Domou rewmi