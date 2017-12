Khalifa Sall et Cie exclus du Parti socialiste

La décision est prise en réunion de ladite instance. Ainsi, 65 personnes dont Khalifa Sall, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Aminata Diallo, Madiop Diop, Banda Diop, Palla Samb, Aïssata Tall Sall entre autres ne sont plus considérés comme membre du parti. On leur reproche d’avoir posé des actes de défiance notoires portant gravement atteinte à l’image, à l’unité et aux intérêts du parti. Parmi ces actes, il y a aussi la création de mouvements de soutien à caractère politique et constitution de liste concurrente lors des législatives. Une violation des règles de discipline.