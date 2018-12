Khalifa Sall: « Sidy Lmaine Niasse était un grand patriote »

Du fond de sa cellule à Rebeuss, Khalifa Sall a aussi réagi suite au décès de Sidy Lamine Niasse. Voici sa déclaration:

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Allah de El Hadji Sidy Lamine NIASSE, Président Directeur Général du groupe Walfadjri.

Homme religieux, attaché aux préceptes de l’Islam confrérique, El Hadji Sidy Lamine NIASSE était un brillant intellectuel, un grand patriote et un ardent défenseur des valeurs de la République. Toute sa vie, il s’est battu pour la consolidation de l’État de droit, l’approfondissement de la démocratie et le respect de la personne humaine.

Sa trajectoire de vie met en exergue un homme de convictions, toujours soucieux de défendre l’intérêt des masses et un militant de la liberté dont la contribution a été décisive dans l’éclosion d’une presse privée libre et indépendante. Avec sa disparition, la Nation sénégalaise perd un infatigable défenseur de la liberté d’expression, du pluralisme médiatique et des droits humains.

En ces moments de tristesse, je présente mes condoléances émues à sa famille et à l’ensemble du personnel du groupe Walfradjri. Toutes mes pensées vous accompagnent pour vous aider à trouver la foi et la force de surmonter cette épreuve.

Je prie pour qu’Allah (SWT) le Maître des deux mondes, lui accorde la récompense promise aux hommes justes en rétribution de leurs bonnes œuvres. Que le Paradis soit sa demeure éternelle. »

Khalifa Ababacar Sall

Dakar, le 04 décembre 2018